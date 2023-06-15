Косатки частіше нападають на човни та почали навчати цього своїх сородичів – вчені

Біля піренейського узбережжя Європи Косатки напали на третю яхту та потопили її. Тепер експерти вважають, що їхню поведінку копіює решта косаток.

Як пише Live Science, три косатки напали на яхту в ніч на 4 травня в Гібралтарській протоці, біля узбережжя Іспанії, вони відірвали їй кермо. Це були дві маленькі та одна велика косатка.

Шкіпер яхти розповів, що маленькі косатки рвали кермо судна, а велика кілька разів відходила назад і повною силою таранила його збоку. За його словами, менші косатки наслідували прикладу великої.

Відео дня

Читайте також: Косатки напали на велику білу акулу та з'їли її печінку: рідкісні кадри з Південної Африки потрапили на відео

Зазначається, що берегова охорона врятувала екіпаж і відбуксирувала човен до Барбаті, але яхта затонула біля входу в порт.

Видання пише, що кількома днями раніше зграя з шести косаток напала на друге вітрильне судно, що пливло протокою. Капітан судна сказав, що було схоже, як мати вчила малих косаток бити по керму.

Повідомляється, що зіткнення з косатками біля піренейського узбережжя стають дедалі частішими. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Marine Mammal Science, ці напади переважно спрямовані на вітрильні судна і відбуваються за чіткою схемою: косатки наближаються з корми, щоб ударити по керму, а потім втрачають інтерес, як тільки їм вдається зупинити судно.

Нагадаємо, мешканцям Австралії та туристам радять триматися якомога далі від океану. Акули почали масово полювати на відпочивальників та серфінгістів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!