Косметологи назвали топ-7 правил догляду за шкірою після 40

Відома Коко Шанель висловила мудру думку: "У 20 років дівчинка має природну красу, у 30 - ту, яку вона створила сама, а в 40 - ту, яку заслужила". Ми зібрали для вас корисні поради, про які, можливо, Коко не знала, але вони можуть допомогти вам зберегти молодість та красу навіть після 40 років.

Про це повідомляє Ukr.Media.

Сонцезахисний крем - ваш найкращий друг.

Захист від шкідливих сонячних променів є першим кроком у догляді за шкірою після 40 років. Ультрафіолетове випромінювання впливає на шкіру, навіть коли сонця не видно. Тому використовуйте крем із SPF щодня, навіть у хмарну погоду, щоб запобігти передчасному старінню шкіри.

Уникайте жорсткого скрабування.

Після 40 років не варто використовувати агресивні скраби, які можуть пошкодити шкіру. Вибирайте м'які скраби для обличчя або пілінг-скатки, які ефективно очищають шкіру без травмування.

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Гіалуронова кислота - ваш союзник.

Гіалуронова кислота важлива для підтримки молодості шкіри після 40 років. Її можна вживати внутрішньо та наносити на шкіру у вигляді масок або кремів.

Фейс-фітнес для збереження молодості обличчя.

Регулярні вправи для обличчя допоможуть зміцнити м'язи та зменшити зморшки. Фейс-фітнес підвищує кількість кисню, що надходить у тканини, та сприяє виробленню колагену.

Лімфодренажний масаж для свіжого вигляду.

Лімфодренажний масаж допоможе покращити циркуляцію крові, зменшити набряки та уповільнити процес старіння. Можна використовувати спеціальні інструменти для самостійного масажу.

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Забезпечте собі здоровий сон.

Регулярний і якісний сон важливий для збереження молодості та краси. Лягайте до 23:00, оскільки саме в цей час виробляється мелатонін, який сприяє відновленню клітин.

Мезотерапія та біоревіталізація - радикальні, але ефективні методи. Якщо необхідно, варто відвідати косметолога для мезотерапії та біоревіталізації, щоб омолодити шкіру обличчя.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти свою красу та молодість, незалежно від віку.

Нагадаємо, ми вже писали, як запобігти появі зморшок.

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