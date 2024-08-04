Червона магнітна буря накрила Землю: як довго протримається шторм

У неділю, 4 серпня 2024 року, Землю накрила потужна шестибальна магнітна буря. Її сила сягає небезпечного червоного рівня потужності.

За даними сервісу MeteoAgent, сила геомагнітного шторму спаде вже у понеділок, 5 серпня. Прогнозується магнітна буря силою у 3 бали.

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Коли магнітні бурі у серпні:

Коли магнітні бурі у серпні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені впливом сонячного вітру. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, залежно від її чутливості до них. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати:

Головний біль

Запаморочення

Нудоту

Збудження або дратівливість

Втому

Сонливість

Біль у м'язах і суглобах

Погіршення концентрації уваги

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Існує декілька способів, які допоможуть вам пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму дня та висипайтеся. Вживайте багато рідини та уникайте шкідливої їди. Уникайте стресових ситуацій.

За необхідності приймайте знеболюючі або седативні препарати (за рекомендацією лікаря).

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