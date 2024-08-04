Красная магнитная буря накрыла Землю: как долго продержится шторм

В воскресенье, 4 августа 2024, Землю накрыла мощная шестибалльная магнитная буря. Ее сила достигает опасного красного уровня мощности.

По данным сервиса MeteoAgent, сила геомагнитного шторма упадет уже в понедельник, 5 августа. Прогнозируется магнитная буря силой в 3 балла.

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Когда магнитные бури в августе:

Когда магнитные бури в августе 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные влиянием солнечного ветра. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Как человек ощущает магнитные бури?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, в зависимости от его чувствительности к ним. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Возбуждение или раздражительность

Усталость

Сонливость

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение концентрации внимания

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Существует несколько способов, которые помогут вам пережить магнитные бури:

Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Употребляйте много жидкости и избегайте вредной пищи. Избегайте стрессовых ситуаций.

При необходимости принимайте обезболивающие или седативные препараты (по рекомендации врача).

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