Червоний рівень з К-індексом 5,7: прогноз магнітних бур на 3 червня

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей, адже супроводжуються змінами атмосферного тиску. Через це деякі особи можуть скаржитися на головний біль, втому та підвищений рівень стресу.

Згідно із даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA рівень активності визначається за планетарним К-індексом — шкалою від 0 до 9. Показники, що досягають значення 5 і вище, вже вважаються сильними магнітними бурями.

У вівторок, 3 червня, активність залишиться сильною — К-індекс становитиме 5,7.

Варто пам’ятати, що дані про магнітні бурі регулярно оновлюються — приблизно кожні три години, тож інформація може змінюватися. Саме тому рекомендується стежити за останніми оновленнями.

Магнітні бурі виникають у результаті спалахів на Сонці, коли в космос викидається велика кількість енергії та заряджених частинок. Досягнувши Землі, вони провокують збурення в магнітосфері, які й називають магнітними бурями. Їхній вплив на людей може варіюватися: незначні бурі (К-індекс до 4) зазвичай не мають помітного ефекту, а ось більш потужні (від К-індексу 5) можуть спричинити погіршення самопочуття, а також порушення у роботі зв’язку, GPS та інших технологій. У разі особливо інтенсивних бур можлива навіть поява полярних сяйв.

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Під час магнітних бур варто дбати про своє здоров’я. Рекомендується дотримуватись звичного режиму сну й харчування, уникати важкої їжі, алкоголю, кави та надмірного фізичного навантаження. Краще надавати перевагу легким прогулянкам, вживати більше води та трав’яних чаїв. Контрастний душ вранці може допомогти підбадьоритися, а розслаблююча ванна — зняти напругу ввечері. Людям із хронічними захворюваннями варто бути особливо уважними до свого стану й мати при собі необхідні ліки.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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