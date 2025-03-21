"Кременчук" позбавляє "Сокіл" титульних амбіцій у напруженій боротьбі

Український хокейний сезон набирає обертів, і фінальна частина плей-оф дарує справжню драму. "Кременчук" зумів зламати трирічне домінування "Сокола", здобувши перемогу в півфінальній серії. Команда впевнено розпочала протистояння, взявши три поспіль матчі, але потім "Сокіл" знайшов у собі сили повернути інтригу, вигравши два поєдинки. Київський клуб сподівався перевести серію у вирішальний сьомий матч, проте шостий поєдинок розставив все на свої місця. Вольова гра "Кременчука" не залишила супернику шансів на камбек, що дозволило команді пробитися до головного фіналу чемпіонату.

Рівний хід зустрічі зберігався майже до останнього періоду, доки кременчужани не скористалися чисельною перевагою. Спершу Артем Матусевич пробив під перекладину, відкривши рахунок, а за кілька хвилин Олександр Крівошапкін подвоїв перевагу, завершивши швидку комбінацію. "Сокіл" кинув усі сили на порятунок, і Антону Бородаю вдалося скоротити відставання, але змінити підсумок гри кияни не змогли. Остаточний рахунок 2:1 закріпив перевагу "Кременчука" у серії, яка завершилася з результатом 4:2. Команда отримала можливість поборотися за титул після трирічної перерви, що стало справжнім успіхом для клубу.

Вибування "Сокола" з чемпіонської гонки стало переломним моментом для всього українського хокею. Кияни, які довгий час вважалися беззаперечним лідером, тепер змушені переглядати свої позиції. Цей плей-оф довів, що боротьба за титул виходить на новий рівень, а домінування однієї команди більше не гарантує перемоги. Вболівальники спостерігають за матчами з ще більшим інтересом, адже інтрига повертається, і кожен сезон стає більш непередбачуваним.

Фінальна серія чемпіонату стартує 26 березня, і це буде випробуванням як для "Кременчука", так і для їхнього нового суперника "Київ Кепіталз". Для обох клубів це можливість вписати своє ім’я в історію та довести, що саме вони заслуговують на чемпіонський титул. Головне питання залишається відкритим: чи вдасться кременчужанам завершити цей прорив тріумфом, чи "Кепіталз" перехопить ініціативу? Глядачів чекає серія, в якій кожен матч буде битвою за майбутнє українського хокею.

Фінал цього сезону може стати початком нової ери в українському хокеї. Зміна чемпіона означатиме, що конкуренція у лізі стала гострішою, а боротьба за титул — непередбачуваною. Ця серія стане справжнім випробуванням характеру для обох команд, адже кожен з них має що доводити. Український хокей виходить на новий рівень, і фанати з нетерпінням очікують, хто стане його обличчям у цьому сезоні.

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