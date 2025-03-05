Крипторинок під тиском: рекордний відтік інвестицій з ETP

Минулого тижня криптовалютні біржові продукти (ETP) втратили рекордні $2,9 млрд, що стало частиною тритижневої тенденції, яка призвела до загального відтоку в розмірі $3,8 млрд. Така динаміка викликає занепокоєння серед власників цифрових активів, оскільки вона може свідчити про зміну настроїв інвесторів після тривалого періоду стабільного притоку коштів.

Фахівці вказують на кілька ключових факторів, які могли стати каталізатором цього процесу. Один із них – масштабний хакерський злам криптобіржі Bybit, який призвів до втрати активів на суму $1,5 млрд. Також вплив чинить невизначеність навколо монетарної політики Федеральної резервної системи США, що змушує багатьох інвесторів діяти більш обережно. До цього додається природне бажання зафіксувати прибутки після тривалого періоду зростання крипторинку. Водночас фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock зафіксував рекордний відтік у $1,3 млрд, а відкриті позиції на ринку ф’ючерсів CME скоротилися на 30 000 BTC, що може свідчити про зміну стратегії інституційних гравців.

Насамперед, можливий перехід до нового ринкового циклу. Якщо раніше спостерігався стабільний приріст вкладень, то зараз формується тренд корекції. Такі зміни можуть впливати на ліквідність активів і створювати як ризики, так і нові можливості для тих, хто чекає вигідних точок входу. Для приватних інвесторів ця ситуація – нагадування про важливість управління ризиками. Періоди волатильності потребують більш виважених рішень, тому варто стежити за ліквідністю активів та динамікою потоків капіталу.

Серед усіх криптоактивів найбільше постраждав біткоїн (BTC), з фондів якого вивели $2,6 млрд. Проте цікаво, що фонди, які роблять ставку на падіння ціни BTC (short Bitcoin ETP), отримали лише $2,3 млн нових інвестицій. Це свідчить про те, що поки що настрої ринку залишаються неоднозначними. Водночас не всі криптовалюти зазнали втрат. Наприклад, Sui (SUI) залучив $15,5 млн нових вкладень, а XRP (XRP) також зафіксував позитивну динаміку. Це може означати, що інвестори шукають більш перспективні альткоїни в умовах ринкових коливань.

Поточна ситуація вказує на зміну інвесторських настроїв, але разом із цим відкриває нові можливості для тих, хто готовий адаптуватися до нових ринкових умов. Скорочення різниці між прибутковістю криптовалютних ф’ючерсів та держоблігацій США може свідчити про те, що частина великих інвесторів віддає перевагу більш стабільним фінансовим інструментам. Зміна потоків капіталу може вплинути на динаміку крипторинку найближчими тижнями, що робить його ще більш непередбачуваним.

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