Крипторынок под давлением: рекордный отток инвестиций из ETP

На прошлой неделе криптовалютные биржевые продукты (ETP) потеряли рекордные $2,9 млрд, что стало частью трехнедельной тенденции, приведшей к общему оттоку в размере $3,8 млрд. Такая динамика вызывает беспокойство среди держателей цифровых активов, так как может свидетельствовать о смене настроений инвесторов после длительного периода стабильного притока капитала.

Эксперты указывают на несколько ключевых факторов, которые могли спровоцировать этот процесс. Один из них – масштабный хакерский взлом криптобиржи Bybit, который привел к потере активов на сумму $1,5 млрд. Также неопределенность в отношении монетарной политики Федеральной резервной системы США заставляет многих инвесторов действовать осторожнее. Дополнительно ситуацию усугубляет стремление зафиксировать прибыль после длительного роста крипторынка. В то же время фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock зафиксировал рекордный отток в $1,3 млрд, а открытые позиции на рынке фьючерсов CME сократились на 30 000 BTC, что может свидетельствовать об изменении стратегии институциональных игроков.

Прежде всего, возможный переход к новому рыночному циклу. Если раньше наблюдался стабильный рост инвестиций, то сейчас формируется тренд на коррекцию. Такие изменения могут повлиять на ликвидность активов и создать как риски, так и новые возможности для тех, кто ожидает выгодных точек входа. Для частных инвесторов эта ситуация – напоминание о важности управления рисками. Периоды волатильности требуют более взвешенных решений, поэтому стоит следить за ликвидностью активов и динамикой потоков капитала.

Среди всех криптоактивов больше всего пострадал биткоин (BTC), из фондов которого вывели $2,6 млрд. Однако примечательно, что фонды, делающие ставку на падение цены BTC (short Bitcoin ETP), привлекли всего $2,3 млн новых инвестиций. Это говорит о том, что настроения на рынке пока остаются неоднозначными. В то же время не все криптовалюты понесли убытки. Например, Sui (SUI) привлек $15,5 млн новых вложений, а XRP (XRP) также показал положительную динамику. Это может означать, что инвесторы ищут более перспективные альткоины в условиях рыночных колебаний.

Текущая ситуация указывает на смену настроений инвесторов, но в то же время открывает новые возможности для тех, кто готов адаптироваться к новым рыночным условиям. Сокращение разницы между доходностью криптовалютных фьючерсов и государственных облигаций США может свидетельствовать о том, что часть крупных инвесторов отдает предпочтение более стабильным финансовым инструментам. Изменение потоков капитала может повлиять на динамику крипторынка в ближайшие недели, делая его еще более непредсказуемым.

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