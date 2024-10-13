Великий український банк порадив клієнтам замінити карти: кого стосується

Клієнти ПриватБанку мають можливість продовжувати користуватися банківською карткою, термін дії якої добігає кінця, кількома методами. Одним із варіантів є її перевипуск.

Про це повідомили безпосередньо у самому банку. Там уточнили, що:

зробити це можливо в будь-якому з відділень;

перевипущену картку можна отримати з доставкою по Україні або за кордон.

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Також можна випустити моментальну Digital-картку через сервіс "Приват24". Для цього необхідно:

перейти до розділу "Всі картки";

натиснути "Додати";

обрати "Digital картка".

"З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку", – зазначили у банку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про зміни у переказах з картки на картку з 1 жовтня.

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