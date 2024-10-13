Крупный украинский банк посоветовал клиентам заменить карты: кого касается
Клиенты ПриватБанка имеют возможность продолжать пользоваться банковской картой, срок действия которой подходит к концу, несколькими методами. Одним из вариантов является ее перевыпуск.
Об этом сообщили непосредственно в самом банке. Там уточнили, что:
- сделать это возможно в любом из отделений;
- перевыпущенную карту можно получить с доставкой по Украине или за границу.
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Также можно выпустить моментальную Digital-карту через сервис "Приват24". Для этого необходимо:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital карта".
"С ней вы можете делать оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные из банкоматов ПриватБанка", – отметили в банке.
Напомним, ранее мы рассказывали, об изменениях в переводах с карты на карту с 1 октября.
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