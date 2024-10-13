Крупный украинский банк посоветовал клиентам заменить карты: кого касается

Клиенты ПриватБанка имеют возможность продолжать пользоваться банковской картой, срок действия которой подходит к концу, несколькими методами. Одним из вариантов является ее перевыпуск.

Об этом сообщили непосредственно в самом банке. Там уточнили, что:

сделать это возможно в любом из отделений;

перевыпущенную карту можно получить с доставкой по Украине или за границу.

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Также можно выпустить моментальную Digital-карту через сервис "Приват24". Для этого необходимо:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете делать оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные из банкоматов ПриватБанка", – отметили в банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, об изменениях в переводах с карты на карту с 1 октября.

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