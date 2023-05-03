Хто фаворит букмекерів на Євробаченні 2023: прогнози

Незабаром мільйони глядачів з усього світу знову будуть слідкувати за "Євробаченням" 2023, але через повномасштабну війну в Україні, конкурс цього року не відбудеться на батьківщині минулорічного переможця, а в Ліверпулі.

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Тим часом, фани спробують вгадати ім'я майбутнього переможця, а букмекери вже зробили свої прогнози щодо "Євробачення"-2023, які можна знайти на офіційному сайті конкурсу.

За прогнозами букмекерів, серед усіх учасників "Євробачення"-2023 переможцем стане шведська співачка Loreen, яка вже вигравала конкурс у 2012 році з піснею "Euphoria".

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Учасник з Фінляндії Käärijä займає друге місце у списку прогнозів, а трійку лідерів закриває український дует TVORCHI.

Треба зазначити, що цьогорічне "Євробачення", хоч і відбудеться у Великій Британії, буде проводитися від імені України. Українські зірки, такі як Тіна Кароль, Verka Serduchka, Jamala та переможці минулого року Kalush Orchestra виступлять у фіналі, виконавши свої пісні в реміксі з британськими артистами.

Дует TVORCHI, який потрапив одразу до фіналу, буде представляти Україну з піснею "Heart of Steel".

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг у міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", який проходив у Турині. Пізніше Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон на аукціоні за 900 тисяч доларів.

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