Кто фаворит букмекеров на Евровидении 2023: прогнозы

Вскоре миллионы зрителей со всего мира снова будут следить за "Евровидением" 2023 года, но из-за полномасштабной войны в Украине конкурс этого года не состоится на родине прошлогоднего победителя, а в Ливерпуле.

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Между тем, фаны попытаются угадать имя будущего победителя, а букмекеры уже сделали свои прогнозы по "Евровидению"-2023, которые можно найти на официальном сайте конкурса.

По прогнозам букмекеров, среди всех участников Евровидения-2023 победителем станет шведская певица Loreen, которая уже выигрывала конкурс в 2012 году с песней "Euphoria".

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Участник из Финляндии Käärijä занимает второе место в списке прогнозов, а тройку лидеров закрывает украинский дуэт TVORCHI.

Следует отметить, что "Евровидение", хоть и состоится в Великобритании, будет проводиться от имени Украины. Украинские звезды, такие как Тина Кароль, Verka Serduchka, Jamala и победители в прошлом году Kalush Orchestra выступят в финале, исполнив свои песни в ремиксе с британскими артистами.

Дуэт TVORCHI, попавший сразу в финал, будет представлять Украину с песней "Heart of Steel".

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" победила в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", который проходил в Турине. Позже Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон на аукционе за 900 тысяч долларов.

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