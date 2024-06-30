Хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації: що для цього потрібно
Військовозобовʼязаним громадянам можуть вручити повістку. Проте не всіх чоловіків призвуть до лав ЗСУ.
В УНІАН розповіли, хто з чоловіків має право на відстрочку від мобілізації. Так до армії примусово не призвуть:
- осіб з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК;
- осіб, які перебували в полоні;
- батьків трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;
- батьків, прийомних батьків та опікунів дитини з інвалідністю;
- батьків, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;
- батьків неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;
- матерів-одиначок та батьків-одинаків;
- науковців та вчителів, викладачів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;
- опікунів людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;
- осіб, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини чи чоловіка;
- військовозобов'язаних громадян, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.
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Також відстрочку від мобілізації мають:
- судді;
- нардепи;
- члени Рахункової палати;
- дипломати;
- омбудсмени;
- працівники військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСТУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівці експертної служби МВС.
Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.
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