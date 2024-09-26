Хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації у жовтні

У жовтні деякі категорії військовозобов'язаних в Україні можуть оформити відстрочку від мобілізації. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Підстави для надання відстрочки визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де зазначено, хто має право на відстрочку.

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До таких категорій належать опікуни недієздатних осіб, чоловіки та жінки з трьома і більше дітьми до 18 років, особи, які самостійно виховують дитину або мають на утриманні дитину з інвалідністю, та ті, хто доглядає за інвалідами І чи II групи. Також право на відстрочку мають здобувачі освіти та працівники закладів освіти, які працюють на ставку не менше ніж 0,75.

Процедура оформлення відстрочки включає подання заяви та підтверджуючих документів до ТЦК. Це можна зробити як особисто, так і віддалено, проте дистанційний спосіб може викликати труднощі. Часто військові установи вимагають особистої присутності, щоб надати відповідну довідку.

Варто зазначити, що ті, хто отримав відстрочку, мають право за власним бажанням підписати контракт і долучитися до служби, якщо вони цього бажають.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні змінили правила мобілізації для двох категорій чоловіків.

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