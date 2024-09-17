В Україні зміниться порядок видачі повісток: що відомо

Міністерство оборони України активно працює над вдосконаленням процесу мобілізації. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало рішення автоматизувати процедуру вручення повісток.

Як повідомив начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, нова система передбачає генерацію повісток в електронному вигляді та їхню подальшу доставку за допомогою поштових служб. Це дозволить уникнути ручної обробки документів та забезпечити швидку і ефективну доставку повісток.

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"Замість того, щоб вручну виписувати, друкувати та підписувати кожну повістку, ми переносимо цей процес в електронний формат", - зазначив Олег Берестовий. Він також додав, що нова система дозволить відстежувати рух кожної повістки, починаючи від моменту її генерації і закінчуючи доставкою адресату.

Для забезпечення прозорості та безпеки процесу, кожна електронна повістка буде підписуватися електронним підписом керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, в додатку "Резерв+" буде реалізована функція перевірки автентичності повістки за допомогою QR-коду. Це дозволить військовозобов'язаним переконатися в тому, що отримана ними повістка є дійсною і не була підроблена.

Варто зазначити, що сам додаток "Резерв+" не буде містити повісток. Його основна функція - це надання військовозобов'язаним інформації про їхній військово-обліковий стан та можливість перевірки автентичності повісток.

Впровадження нової системи вручення повісток є важливим кроком для підвищення ефективності процесу мобілізації та забезпечення його прозорості. Це дозволить уникнути багатьох проблем, які виникали раніше при врученні повісток вручну, таких як затримки, втрати документів та можливість підробок.

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