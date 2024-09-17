В Украине изменится порядок выдачи повесток: что известно

Министерство обороны Украины активно работает над усовершенствованием процесса мобилизации. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало решение автоматизировать процедуру вручения повесток.

Как сообщил начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, новая система предусматривает генерацию повесток в электронном виде и их последующую доставку посредством почтовых служб. Это позволит избежать ручной обработки документов и обеспечить быструю и эффективную доставку повесток.

Вас также заинтересует: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

"Вместо того чтобы вручную выписывать, печатать и подписывать каждую повестку, мы переносим этот процесс в электронный формат", — отметил Олег Берестовой. Он также добавил, что новая система позволит отслеживать движение каждой повестки, начиная с момента ее генерации и заканчивая доставкой адресату.

Для обеспечения прозрачности и безопасности процесса каждая электронная повестка будет подписываться электронной подписью руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. Кроме того, в приложении "Резерв+" будет реализована функция проверки подлинности повестки с помощью QR-кода. Это позволит военнообязанным убедиться в том, что полученная ими повестка действительно и не была подделана.

Следует отметить, что само приложение "Резерв+" не будет содержать повесток. Его основная функция – это предоставление военнообязанным информации об их военно-учетном состоянии и возможности проверки подлинности повесток.

Внедрение новой системы вручения повесток является важным шагом для повышения эффективности процесса мобилизации и обеспечения его прозрачности. Это позволит избежать многих проблем, возникавших ранее при вручении повесток вручную, таких, как задержки, потери документов и возможность подделок.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какая категория студентов может потерять отсрочку в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!