Хто з українців не зможе вийти на пенсію 2024 року: пояснення ПФУ

У 2024 році умови для виходу на пенсію за віком залишаються незмінними. Основними критеріями є вік і страховий стаж, який поступово збільшується.

Право на пенсію за віком у 2024 році, за даними ПФУ, мають 60-річні з 31 роком страхового стажу. Для 63-річних потрібно мати не менше 21 року стажу. А для 65-річних – від 15 до 21 року стажу.

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Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Які документи потрібні?

Паспорт або ID-картка.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо).

Довідка про зарплату за 60 місяців до 30.06.2000 (за бажанням).

Реквізити банківського рахунку (якщо пенсію буде перераховано через банк).

Фото для пенсійного посвідчення (розмір 2,5 на 3).

Свідоцтво про шлюб (якщо змінювали прізвище).

Інші необхідні документи.

Автоматичне призначення пенсії

Якщо у реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж, набутий до 2004 року, пенсія призначається автоматично після досягнення 60 років, за наявності необхідного стажу.

Пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Додамо, тривалість страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, щороку зростатиме. Так триватиме до 2028 року. У 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію.

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