Хто з українців не зможе вийти на пенсію 2024 року: пояснення ПФУ
У 2024 році умови для виходу на пенсію за віком залишаються незмінними. Основними критеріями є вік і страховий стаж, який поступово збільшується.
Право на пенсію за віком у 2024 році, за даними ПФУ, мають 60-річні з 31 роком страхового стажу. Для 63-річних потрібно мати не менше 21 року стажу. А для 65-річних – від 15 до 21 року стажу.
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Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.
Які документи потрібні?
- Паспорт або ID-картка.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо).
- Довідка про зарплату за 60 місяців до 30.06.2000 (за бажанням).
- Реквізити банківського рахунку (якщо пенсію буде перераховано через банк).
- Фото для пенсійного посвідчення (розмір 2,5 на 3).
- Свідоцтво про шлюб (якщо змінювали прізвище).
- Інші необхідні документи.
Автоматичне призначення пенсії
Якщо у реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж, набутий до 2004 року, пенсія призначається автоматично після досягнення 60 років, за наявності необхідного стажу.
Пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
Додамо, тривалість страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, щороку зростатиме. Так триватиме до 2028 року. У 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.
Раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам не підвищуватимуть пенсію.
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