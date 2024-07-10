Кто из украинцев не сможет выйти на пенсию в 2024 году: объяснение ПФУ

В 2024 году условия для ухода на пенсию по возрасту остаются неизменными. Основными критериями являются постепенно увеличивающийся возраст и страховой стаж.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году, по данным ПФУ, имеют 60-летние с 31 годом страховой стаж. Для 63-летних нужно иметь не менее 21 года стажа. А для 65-летних – от 15 до 21 года стажа.

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Заявление на назначение пенсии можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Какие документы нужны?

Паспорт или ID-карты.

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом, военный билет и т.п.).

Справка о зарплате за 60 месяцев до 30.06.2000 (по желанию).

Реквизиты банковского счета (если пенсия будет перечислена через банк).

Фото для пенсионного удостоверения (размер 2,5 на 3).

Свидетельство о браке (если меняли фамилию).

Остальные необходимые документы.

Автоматическое назначение пенсии

Если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже, приобретенном до 2004 года, пенсия назначается автоматически по достижении 60 лет при наличии необходимого стажа.

Пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Добавим, продолжительность страхового стажа, дающего право выхода на пенсию, будет ежегодно расти. Так будет продолжаться до 2028 года. В 2028 году лицу для ухода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Раньше мы рассказывали, что некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию.

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