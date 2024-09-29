Хто з військових має право на одноразову допомогу у 100 тисяч гривень
Військовослужбовці України, які повернулися з полону, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Це право також поширюється на сім'ї бійців, які залишаються в полоні. Про це пише 24 tv.ua.
Хто може отримати виплату
За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, фінансова підтримка надається після затвердження Комісією факту перебування особи в полоні.
До складу цієї Комісії входять представники державних органів та відповідних громадських організацій.
Міністерство реінтеграції забезпечує щорічну грошову допомогу в сумі 100 тисяч гривень:
- колишнім полоненим за кожен рік їхнього ув'язнення;
- членам родин військових, які досі перебувають у полоні.
Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Відомство надає докладну інструкцію, яку можна знайти на їхньому офіційному веб-сайті.
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Процедура подання заяви на виплату
Щоб подати заяву на підтвердження факту позбавлення волі та отримання державної фінансової допомоги, потрібно оформити два документи:
- Заява про встановлення факту позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей документ подається до спеціальної Комісії при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка займається верифікацією факту перебування громадян у полоні.
- Заява про отримання державної грошової допомоги. Після офіційного підтвердження факту перебування в полоні, громадяни можуть подати цю заяву для отримання одноразової виплати у розмірі 100 тисяч гривень.
Для отримання додаткової інформації або консультації щодо державної допомоги можна звернутися за наступними телефонами:
- (044) 355-14-56
- (097) 901-55-71
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