Хто з військових має право на одноразову допомогу у 100 тисяч гривень

Військовослужбовці України, які повернулися з полону, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Це право також поширюється на сім'ї бійців, які залишаються в полоні. Про це пише 24 tv.ua.

Хто може отримати виплату

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, фінансова підтримка надається після затвердження Комісією факту перебування особи в полоні.

До складу цієї Комісії входять представники державних органів та відповідних громадських організацій.

Міністерство реінтеграції забезпечує щорічну грошову допомогу в сумі 100 тисяч гривень:

колишнім полоненим за кожен рік їхнього ув'язнення;

членам родин військових, які досі перебувають у полоні.

Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Відомство надає докладну інструкцію, яку можна знайти на їхньому офіційному веб-сайті.

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Процедура подання заяви на виплату

Щоб подати заяву на підтвердження факту позбавлення волі та отримання державної фінансової допомоги, потрібно оформити два документи:

Заява про встановлення факту позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей документ подається до спеціальної Комісії при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка займається верифікацією факту перебування громадян у полоні. Заява про отримання державної грошової допомоги. Після офіційного підтвердження факту перебування в полоні, громадяни можуть подати цю заяву для отримання одноразової виплати у розмірі 100 тисяч гривень.

Для отримання додаткової інформації або консультації щодо державної допомоги можна звернутися за наступними телефонами:

(044) 355-14-56

(097) 901-55-71

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