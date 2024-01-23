Хто у 2024 році може отримати пенсію за віком: що для цього потрібно

У 2024 році українцям, яким виповнилося 60, 63 або 65 років можуть призначити пенсію за віком. Для цього в громадян повинен бути наявний певний страховий стаж.

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Про це повідомили в пресслужбі ПФУ Донецької області у Facebook. Зазначили, що стаття 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначають загальні умови призначення пенсії за віком.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років, йдеться у повідомленні.

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Кількість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у 60 років, збільшується щороку. Зокрема, у 2028 році він становитиме 35 років. Тоді як у 2024 році вийти на пенсію можуть:

при досягненні 60-річного віку – за наявності стажу не менше 31 року;

при досягненні 63 років – за наявності стажу не менше 21 року;

при досягненні 65 років – за наявності стажу від 15 до 21 року.

Для того, аби призначили пенсію потрібно подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ чи особисто до будь-якого сервісного центру органів ПФУ незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Документи, які необхідно подати:

паспорт громадянина України (ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток);

за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 рік;

реквізити банківського рахунку (якщо оплата пенсії на карту);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші необхідні документи.

Пенсію за віком призначають за зверненням особи з дня, наступного за днем досягненню пенсійного віку, за умови, що звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Пенсія за віком у 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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