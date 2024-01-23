Кто в 2024 году может получить пенсию по возрасту: что для этого нужно

В 2024 году украинцам, которым исполнилось 60, 63 или 65 лет, могут назначить пенсию по возрасту. Для этого у граждан должен иметься определенный страховой стаж.

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Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ Донецкой области в Facebook. Статья 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяют общие условия назначения пенсии по возрасту.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет, говорится в сообщении.

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Количество страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в 60 лет, ежегодно увеличивается. В частности, в 2028 году он составит 35 лет. Тогда как в 2024 году выйти на пенсию могут:

при достижении 60-летнего возраста – при наличии стажа не менее 31 года;

при достижении 63 лет – при наличии стажа не менее 21 года;

при достижении 65 лет – при наличии стажа от 15 до 21 года.

Для того чтобы назначили пенсию, нужно подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр органов ПФУ независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Документы, которые необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет);

по желанию справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000;

реквизиты банковского счета (если оплата пенсии на карту);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

другие необходимые документы.

Пенсию по возрасту назначают по обращению лица со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, при условии, что обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Пенсия по возрасту в 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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