Хто в Україні може платити за електрику вдвічі менше

З початку червня в Україні набрав чинності новий тариф на електроенергію, який наразі становить 2,64 гривні за 1 кіловат. Це призвело до майже 80% зростання вартості електроенергії, а також скасування розбивки за кількістю спожитих кіловатів.

Тепер для споживачів, які споживають 100 або 1000 кіловатів на місяць, вартість тарифу залишається незмінною. Раніше ціни були наступними: до 250 кіловатів на місяць коштували 1,44 грн, а понад 250 кіловатів – 1,68 грн. Перші рахунки зі збільшеними сумами українці отримають у липні.

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Проте, споживачі мають можливість скористатися зниженою ціною і платити 1,32 гривні замість 2,64 грн. Це стосується нічного тарифу, який діє з 23:00 до 07:00, пише РБК-Україна.

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Наприклад, якщо звичайний лічильник показує споживання 400 кіловат-годин на місяць, то рахунок становитиме трохи більш як 1050 гривень. Однак, двозонний лічильник дозволяє зекономити значну суму, особливо якщо найбільш енергоємні пристрої використовувати вночі. Таким чином, уночі можна включати бойлер, хлібопічку, пральну машину, посудомийну машину та кондиціонер.

Особливо вигідний нічний тариф для будинків з електричним опаленням. У середньому, одне таке домогосподарство споживає до 1000 кіловат-годин на місяць.

Двозонний лічильник можна придбати самостійно або в оператора мереж. В середньому він коштує від 1500 до 3000 гривень. Повернення інвестицій зазвичай займає близько року, але це також залежить від обсягу споживання електроенергії.

Для отримання двозонного тарифу необхідно укласти договір з постачальником електроенергії. Для цього слід подати заяву до обленерго, отримати новий договір і рахунок, сплатити встановлення лічильника і протягом 14 днів його замінять.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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