Хто в Україні отримує найбільшу пенсію: це не лише депутати та судді

В Україні з 1 січня 2024 року мінімальну та максимальну пенсії для певних категорій пенсіонерів було підвищено. Мінімальна пенсія зросла з 2 093 до 2 361 грн, що становить збільшення на 268 грн.

Максимальна пенсія також зазнала підвищення — тепер її розмір становить 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у попередньому році, повідомляє Пенсійний фонд.

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Це збільшення пенсійних виплат пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму на 2024 рік. Згідно з державним бюджетом України, прожитковий мінімум на 2024 рік становить 2 920 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн. Відповідно до цього, пенсії також було скориговано для забезпечення мінімального рівня добробуту пенсіонерів.

Максимальну пенсію у 2024 році отримуватимуть державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Водночас в Україні є пенсіонери, які отримують значно більші виплати. Зокрема, судді Верховного суду отримують пенсії, що перевищують 200 тисяч гривень на місяць, пише OBOZ.UA. Наприклад, суддя Верховного суду у Касаційному господарському суді Людмила Стратієнко задекларувала за 2023 рік пенсію в розмірі 2 млн 599 тис. 606 грн, що становить у середньому 216 тис. 633 грн на місяць. Колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк задекларував пенсію в розмірі 2 млн 937 тис. грн за рік, що складає приблизно 244 тис. 752 грн на місяць.

Пенсії суддів спеціалізованих судів є значно меншими. Наприклад, голова Господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, який пішов у відставку 2023 року, за 9,5 місяця отримав пенсію в розмірі 100 тис. 356 грн. Колишній голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, який вийшов на пенсію у 41 рік, зараз отримує щомісяця 81 тис. грн, що значно менше середньої пенсії судді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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