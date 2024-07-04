Кто в Украине получает самую большую пенсию: это не только депутаты и судьи

В Украине с 1 января 2024 года минимальная и максимальная пенсии для определенных категорий пенсионеров была повышена. Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 грн, что составляет увеличение на 268 грн.

Максимальная пенсия также поднялась — теперь ее размер составляет 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в предыдущем году, сообщает Пенсионный фонд.

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Это увеличение пенсионных выплат связано с ростом прожиточного минимума на 2024 год. Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум на 2024 год составляет 2920 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 2361 грн. Согласно этому, пенсии также были скорректированы для обеспечения минимального уровня благосостояния пенсионеров.

Максимальную пенсию в 2024 году получат государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

В то же время в Украине есть пенсионеры, которые получают значительно большие выплаты. В частности, судьи Верховного суда получают пенсии, превышающие 200 тысяч гривен в месяц, пишет OBOZ.UA. К примеру, судья Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде Людмила Стратиенко задекларировала за 2023 год пенсию в размере 2 млн 599 тыс. 606 грн, что составляет в среднем 216 тыс. 633 грн в месяц. Бывший председатель Верховного суда Ярослав Романюк задекларировал пенсию в размере 2 млн. 937 тыс. грн. в год, что составляет примерно 244 тыс. 752 грн. в месяц.

Пенсии судей специализированных судов значительно меньше. Например, ушедший в отставку 2023 года председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник за 9,5 месяца получил пенсию в размере 100 тыс. 356 грн. Вышедший на пенсию в 41 год бывший председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко сейчас получает ежемесячно 81 тыс. грн, что значительно меньше средней пенсии судьи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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