'Кухонне сміття' швидко забарвить гортензію у яскравий рожевий колір: поради садівників

Гортензії зазвичай змінюють свій колір залежно від рівня кислотності ґрунту. У лужному ґрунті квіти гортензії починають рожевіти, а в кислому – синіють.

Якщо ґрунт не є природно лужним або кислим, садівники можуть змінити його, щоб змінити колір квітки гортензії. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб забарвити гортензію у яскравий рожевий колір знадобиться яєчна шкарлупа. Достатньо ввести невелику кількість подрібненої шкарлупи у ґрунт навколо рослини, щоб квіти змінили колір.

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Якщо ви хочете зробити свої гортензії синіми, використовуйте кавову гущу, але якщо ви хочете рожеві, яєчна шкаралупа чудова – і це відбувається досить швидко. Яєчна шкаралупа корисна для гортензії, оскільки містить кальцій, який зміцнює рослину та покращує ріст.

Однак це працює лише в тому випадку, якщо шкаралупа подрібнена в порошок або дрібні шматочки. Великі шматки яєчної шкаралупи можуть зберігати форму і не розкладатися.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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