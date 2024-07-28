Курську область росії атакували невідомі БПЛА: там горить нафтобаза (відео)

У ніч на 28 липня в Курській області росії сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників.

Про це повідомив пропагандистський Telegram-канал Mash. Фото та відео події з'явилися в місцевих пабліках.

О 01:00 виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов попередив про можливу атаку дронів, зазначивши, що "сили та засоби приведені в готовність для відбиття атаки".

Водночас пропагандистський канал Mash повідомив, що близько 01:50 в селі Польова через атаку безпілотників виникла пожежа на місцевій нафтобазі.

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Пропагандистський Telegram-канал SHOT, посилаючись на місцевих жителів, писав про звуки прольоту дронів та кілька сильних вибухів в районі нафтобази. За словами свідків, після вибухів у небі було видно густий дим.

У місцевих спільнотах також з'явилися відповідні фотографії та відеозаписи.

Пізніше Смирнов підтвердив інформацію про пожежу на нафтобазі в Курському районі. За його словами, займання виникло на трьох резервуарах з паливом.

"Ніхто з мешканців та працівників промислового об'єкта не постраждав. У боротьбі з вогнем залучені пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі", – повідомив очільник російського регіону.

Нагадаємо, 27 липня дрони ГУР на аеродромі Оленья у Мурманській області рф атакували дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 російської окупаційної армії.

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