Квентін Тарантіно закінчив сценарій нового фільму, який може стати його останньою роботою

Американський режисер Квентін Тарантіно завершив роботу над сценарієм свого фільму, який може стати останнім у його кар'єрі. Про це повідомили у The Hollywood Reporter.

Судячи зі слів джерел, новий сценарій режисера має назву "Кінокритик". Він описує події наприкінці 70-х років у Лос-Анджелесі. Видання припускає, що головною героїнею стане одна з найвпливовіших американських кінокритиків – Полін Кейл. Вона померла у 2001 році та була не лише критиком, а й есеїстом та прозаїком. Відомо, що режисер глибоко поважає Кейл.

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Вона була відома своїми запеклими сварками з редакторами та режисерами. Наприкінці 1970-х Кейл дуже коротко працювала консультантом у Paramount, посаду, яку вона прийняла за наказом актора Воррена Бітті. Схоже, терміни цієї роботи Paramount збігаються з обстановкою сценарію.

Очікується, що робота над фільмом почнеться восени 2023 року. Зазначається, що Тарантіно поки не уклав контракт на виробництво фільму з кіностудіями, але ймовірним партнером називають Sony.

Раніше Квентін Тарантіно заявляв, що за свою кар'єру планує зняти 10 фільмів та піти на пенсію до 60 років. 27 березня режисеру виповниться 60 років, а новий фільм стане 10-м у його кар'єрі (якщо рахувати 2 частини "Убити Білла" як один фільм).

"Зазвичай найгіршими роботами у фільмографії є ​​останні чотири наприкінці. Я зациклений на своїй фільмографії, а один поганий фільм псує три добрі", – переконаний Тарантіно.

Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду, одержимий історією кіно та одноразовими жанрами, які, як правило, діяли на периферії індустрії. Але його сучасний і піднесений погляд на ці жанри приніс йому дві перемоги на "Оскарі" за найкращий сценарій за "Кримінальне чтиво" та "Джанго звільнений", три номінації на найкращу режисуру та одну номінацію на найкращий фільм.

Попри те, що він планує піти з кіно, він висловив інтерес до інших творчих місць, зазначивши в інтерв’ю, що міг би поставити обмежені серіали чи п’єси. У 2021 році він опублікував свій перший роман, роман "Одного разу в Голлівуді.

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