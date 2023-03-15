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Квентин Тарантино закончил сценарий нового фильма, который может стать его последней работой

Игорь Романько

Новый фильм Квентина Тарантино

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием фильма, который может стать последним в его карьере. Об этом сообщили в The Hollywood Reporter.

Судя по словам источников, новый сценарий режиссера называется "Кинокритик". Он описывает события в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Издание предполагает, что главной героиней станет один из самых влиятельных американских кинокритиков – Полин Кейл. Она умерла в 2001 году и была не только критиком, но и эссеистом и прозаиком. Известно, что режиссер глубоко уважает Кейла.

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Она была известна своими ожесточенными ссорами с редакторами и режиссерами. В конце 1970-х Кейл очень коротко работала консультантом в Paramount, должность, которую она приняла по приказу актера Уоррена Битти. Похоже, сроки работы Paramount совпадают с обстановкой сценария.

Ожидается, что работа над фильмом начнется осенью 2023 года. Тарантино пока не заключил контракт на производство фильма с киностудиями, но вероятным партнером называют Sony.

Ранее Квентин Тарантино заявлял, что за свою карьеру намерен снять 10 фильмов и уйти на пенсию до 60 лет. 27 марта режиссеру исполнится 60 лет, а новый фильм станет 10-м в его карьере (если считать 2 части "Убить Билла" как один фильм).

"Обычно худшими работами в фильмографии являются последние четыре в конце. Я зациклен на своей фильмографии, а один плохой фильм портит три хороших", – убежден Тарантино.

Тарантино – один из самых известных режиссеров Голливуда, одержимый историей кино и одноразовыми жанрами, которые, как правило, действовали на периферии индустрии. Но его современный и возвышенный взгляд на эти жанры принес ему две победы на "Оскаре" за лучший сценарий за " Уголовное чтиво" и "Джанго уволен", три номинации на лучшую режиссуру и одну номинацию на лучший фильм.

Несмотря на то, что он планирует уйти из кино, он выразил интерес к другим творческим местам, отметив в интервью, что мог бы поставить ограниченные сериалы или пьесы. В 2021 году он опубликовал свой первый роман, роман " Однажды в Голливуде".

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