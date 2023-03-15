Квентин Тарантино закончил сценарий нового фильма, который может стать его последней работой

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием фильма, который может стать последним в его карьере. Об этом сообщили в The Hollywood Reporter.

Судя по словам источников, новый сценарий режиссера называется "Кинокритик". Он описывает события в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Издание предполагает, что главной героиней станет один из самых влиятельных американских кинокритиков – Полин Кейл. Она умерла в 2001 году и была не только критиком, но и эссеистом и прозаиком. Известно, что режиссер глубоко уважает Кейла.

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Она была известна своими ожесточенными ссорами с редакторами и режиссерами. В конце 1970-х Кейл очень коротко работала консультантом в Paramount, должность, которую она приняла по приказу актера Уоррена Битти. Похоже, сроки работы Paramount совпадают с обстановкой сценария.

Ожидается, что работа над фильмом начнется осенью 2023 года. Тарантино пока не заключил контракт на производство фильма с киностудиями, но вероятным партнером называют Sony.

Ранее Квентин Тарантино заявлял, что за свою карьеру намерен снять 10 фильмов и уйти на пенсию до 60 лет. 27 марта режиссеру исполнится 60 лет, а новый фильм станет 10-м в его карьере (если считать 2 части "Убить Билла" как один фильм).

"Обычно худшими работами в фильмографии являются последние четыре в конце. Я зациклен на своей фильмографии, а один плохой фильм портит три хороших", – убежден Тарантино.

Тарантино – один из самых известных режиссеров Голливуда, одержимый историей кино и одноразовыми жанрами, которые, как правило, действовали на периферии индустрии. Но его современный и возвышенный взгляд на эти жанры принес ему две победы на "Оскаре" за лучший сценарий за " Уголовное чтиво" и "Джанго уволен", три номинации на лучшую режиссуру и одну номинацию на лучший фильм.

Несмотря на то, что он планирует уйти из кино, он выразил интерес к другим творческим местам, отметив в интервью, что мог бы поставить ограниченные сериалы или пьесы. В 2021 году он опубликовал свой первый роман, роман " Однажды в Голливуде".

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