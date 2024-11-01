Лавров зустрівся з очільницею МЗС КНДР у Москві

1 листопада голова МЗС рф Сергій Лавров зустрівся в Москві з очільницею МЗС КНДР Чо Сон Хуі. Під час зустрічі Лавров наголосив, що відносини між КНДР і Росією вийшли "на безпрецедентно високий рівень".

Міністерка МЗС Північної Кореї у свою чергу заявила, що її країна підтримуватиме Росію до перемоги над Україною. Про це повідомляє Reuters.

"На самому початку спеціальної військової операції (так у РФ називають повномасштабну війну проти України — ред.) шановний товариш президент Державної ради Кім Чен Ин віддав нам наказ непохитно і потужно підтримувати і допомагати російській армії і російському народу в їхній священній війні", — сказала чиновниця.

Також, Чо Сон Хуі наголрсила, що не має сумніву, що російські армія і народ досягнуть перемоги "у боротьбі за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї держави". Вона запевнила, що північна Корея буде "твердо стояти поруч" з РФ.

Сергій Лавров подякував країні-партнеру "за принципову позицію" щодо війни проти України.

Також читайте: "Поясню на яйцях": міністр оборони прокоментував скандальну публікацію про закупівлю продуктів для військових

"Ми глибоко вдячні нашим корейським друзям за їхню принципову позицію щодо подій, які зараз розгортаються в Україні в результаті політики Заходу, спрямованої на просування НАТО на схід і заохочення відверто расистського режиму, на знищення всього російського в галузі освіти, культури і навіть побуту. Нещодавно вони навіть законодавчо заборонили канонічну Українську православну Церкву", — заявив він.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!