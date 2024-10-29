Правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах

В Одесі правоохоронці викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримати медичні довідки, що дозволяли обласній МСЕК визнавати їх непридатними для військової служби. За даними Бюро, навесні 2024 року лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" почав надавати "платні послуги" для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

До схеми було залучено 12 лікарів із різних установ міста, працівників "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та посередників із числа родичів. Про це повідомляють Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора.

Схема полягала у вигадуванні фальшивих діагнозів та оформленні медичної документації для підтвердження "історії хвороби", включаючи підроблені МРТ-знімки. З підготовленими документами військовозобов'язані зверталися до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії, які присвоювали їм групу інвалідності.

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Вартість послуг коливалася від 6 до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та типу інвалідності.

Згідно з інформацією ДБР, на цей момент виявлено 42 військовозобов'язаних, які скористалися послугами схеми, інші особи ще встановлюються.

Під час 28 обшуків у місцях роботи та проживання фігурантів вилучено медичну документацію, 74 тисячі доларів США, 12,5 тисячі гривень готівкою та три автомобілі преміум-класу.

Крім того, у Центрі медико-соціальної експертизи було затримано двох військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення військової частини, та п’ятьох призовників, які ухилялися від служби та намагалися оформити фіктивну інвалідність. Чоловіків передали до військової служби правопорядку та РТЦК та СП.

Організатора схеми затримали, йому оголошено підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, СБУ знайшла у керівниці МСЕК Миколаївщини 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт її сина.

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