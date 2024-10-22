СБУ знайшла у керівниці МСЕК Миколаївщини 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт її сина (фото)

СБУ викрила масштабну корупційну схему в керівництві Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час слідчих дій у керівниці закладу виявили значні незадекларовані активи: понад 450 тисяч доларів готівкою та колекцію коштовностей, які зберігалися за різними адресами.

Про це повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Частину цінностей знайшли в помешканні сина посадовиці, який навчається в медичному виші. Примітно, що в нього також виявили російський паспорт, виданий консульством РФ в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.

Керівницю Миколаївської МСЕК викрили на корупції. Джерело: СБУ

Керівницю Миколаївської МСЕК викрили на корупції. Джерело: СБУ

Керівницю Миколаївської МСЕК викрили на корупції. Джерело: СБУ

Керівницю Миколаївської МСЕК викрили на корупції. Джерело: СБУ

Керівницю Миколаївської МСЕК викрили на корупції. Джерело: СБУ

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За даними слідства, керівниця МСЕК задекларувала лише офіційні доходи на суму близько 2 мільйонів гривень за період 2015-2023 років. Для приховування незаконних статків вона оформила на сина три квартири, які не були відображені в деклараціях.

Додатково встановлено, що у 2023 році підозрювана оформила собі та сину інвалідність другої групи для отримання додаткових державних пільг та соціальних виплат.

Розслідування проводять СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора.

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