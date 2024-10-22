СБУ нашла у руководительницы МСЭК Николаевщины 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына (фото)

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в руководстве Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы. В ходе следственных действий у руководительницы заведения обнаружили значительные незадекларированные активы: более 450 тысяч долларов наличными и коллекцию драгоценностей, которые хранились по разным адресам.

Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора.

Часть ценностей нашли в доме сына чиновника, который учится в медицинском вузе. Примечательно, что у него также был обнаружен российский паспорт, выданный консульством РФ в Одессе до начала полномасштабного вторжения.

Руководителя Николаевской МСЭК разоблачили на коррупции. Источник: СБУ

Руководителя Николаевской МСЭК разоблачили на коррупции. Источник: СБУ

Руководителя Николаевской МСЭК разоблачили на коррупции. Источник: СБУ

Руководителя Николаевской МСЭК разоблачили на коррупции. Источник: СБУ

Руководителя Николаевской МСЭК разоблачили на коррупции. Источник: СБУ

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По данным следствия, руководительница МСЭК задекларировала лишь официальные доходы на сумму около 2 миллионов гривен за период 2015-2023 годов. Для сокрытия незаконного состояния она оформила на сына три квартиры, которые не были отражены в декларациях.

Дополнительно установлено, что в 2023 году подозреваемая оформила себе и сына инвалидность второй группы для получения дополнительных государственных льгот и социальных выплат.

Расследование проводится СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора.

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