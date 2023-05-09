Легенда про Елізіанський скарб: чи дійсно в центрі Лос-Анджелеса заховано золото

Лос-Анджелес – місто, яке не асоціюється із древніми скарбами. Однак, з ним пов‘язана цікава старовинна легенда, згідно з якою в Елізіанському парку закопане золото. Легенді про скарб вже більше ста років і навіть враховуючи, що конкретних фактів про його існування немає, місцеві мешканці не полишають надії знайти його.

Про це пише Grunge.

Згідно з легендою, у 1846 році, на початку американо-мексиканської війни, багаті заможні жителі міста дізналися про наближення американських військ. Щоб врятувати себе та своє майно від американців, жителі копали тунелі, які допомогли б їм втекти та ховали гроші та цінності, які не мали змоги забрати з собою. За історією, там були скрині із золотом та коштовностями.

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Експерт зі скарбів Рой Флеш припускає, що мешканці ховали свої статки від війни.

"Це було найкраще, що вони могли зробити, щоб врятувати свої цінності в той час. І це звичний спосіб, тому що не існувало банків. Якщо ви хотіли щось захистити, закопайте це, сховайте", – заявляє він.

Скептики вважають, що легенда про скарби – не більше, ніж вигадка і придумали її з метою збільшення кількості відвідувачів Елізіанського парку. Багато людей робили спроби знайти скарб. Роберт Флеш ходив парком з металошукачем та навіть знайшов кілька незвичайних заглиблень, які могли говорити про закопаний скарб, але нічого більше знайти не зміг.

Навіть, якщо золото існує, шукати його на території паркової зони за допомогою будь-яких інструментів в Каліфорнії заборонено. Можна лише просіювати верхній шар піску в ігрових зонах, за умови, якщо це не створює незручностей для відвідувачів. Навіть попри заборони та відсутність точних фактів, місцеві жителі сподіваються знайти на території парку щось цікаве.

Нагадаємо, археологи натрапили на тунель "геометричного дива".

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