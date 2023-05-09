Легенда об Элизианском кладе: действительно ли в центре Лос-Анджелеса спрятано золото

Лос-Анджелес – город, не ассоциирующийся с древними сокровищами. Однако с ним связана интересная старинная легенда, согласно которой в Элизианском парке зарыто золото. Легенде о кладе уже более ста лет и даже учитывая, что конкретных фактов о его существовании нет, местные жители не оставляют надежды найти его.

Об этом пишет Grunge.

Согласно легенде, в 1846 году, в начале американо-мексиканской войны, состоятельные жители города узнали о приближении американских войск. Чтобы спасти себя и свое имущество от американцев, жители копали туннели, которые помогли бы им убежать и прятали деньги и ценности, которые не могли забрать с собой. По истории, там были сундуки с золотом и драгоценностями.

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Эксперт по сокровищам Рой Флэш предполагает, что жители скрывали свои деньги от войны.

"Это было лучшее, что они могли сделать, чтобы спасти свои ценности в то время. И это привычный способ, потому что не существовало банков. Если вы хотели что-то защитить, закопайте это, спрячьте", – заявляет он.

Скептики считают, что легенда о сокровищах – не более чем выдумка и придумали ее с целью увеличения количества посетителей Елизианского парка. Многие делали попытки найти клад. Роберт Флеш ходил по парку с металлоискателем и даже нашел несколько необычных углублений, которые могли говорить о зарытом кладе, но ничего больше найти не смог.

Даже если золото существует, искать его на территории парковой зоны с помощью любых инструментов в Калифорнии запрещено. Можно только просеивать верхний слой песка в игровых зонах, если это не создает неудобств для посетителей. Даже, несмотря на запреты и отсутствие точных фактов, местные жители надеются найти на территории парка что-то интересное.

Напомним, археологи наткнулись на тоннель "геометрического чуда".

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