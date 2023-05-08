Археологи вместо гробницы Клеопатры наткнулись на туннель 'геометрического чуда': как выглядит

Под старинным храмом в Египте, построенном в честь Осириса, найден километровый тоннель. Он находится на глубине около 20 метров и имеет широкий проход. Археологи говорят, что он выглядит так, как будто кто-то пытался строить старинное метро.

Как сообщает SciencAalert, точная длина тоннеля – 1305 метров. Его высота в два метра. В министерстве древностей Египта охарактеризовали находку как "геометрическое чудо".

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Отмечается, что впервые тоннель был замечен в 2022 году в древнем разрушенном городе Тапосирис Магна (Taposiris Magna). Его исследования продолжаются до сих пор, поскольку части тоннеля погружены в воду.

Ученые считают, что этот тоннель может быть связан с гробницей Клеопатры VII, поскольку храм, возле которого был найден, был основан около 280 г. до н. э. Птолемеем II, сыном известного генерала Александра Македонского и одним из предков Клеопатры (она сама правила с 51 г. до н. э. до 30 г. до н. э.).

Команда ученых считает, что храм был посвящен богу Осирису и его царице, богине Исиди – божеству, с которым Клеопатра "поддерживала крепкие отношения". Там были найдены монеты с именами и образами Клеопатры и Александра Македонского и фигурки Исиды.

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В храме также найдены могилы с греко-римскими захоронениями, там археологи надеются найти гробницы Клеопатры и ее мужа Марка Антония.

"Исследователи не были уверены, может ли туннель привести к этим давно утраченным гробницам, но предстоящая работа может дать больше информации. Следующим этапом станет исследование находящегося неподалеку Средиземного моря. Между 320 и 1303 годами нашей эры серия землетрясений поразила побережье, в результате чего часть храма рухнула и была поглощена волнами. Кроме того, ранее во время раскопок была обнаружена сеть тоннелей, простирающаяся от озера Мариут до Средиземного моря", – пишет издание.

В туннеле уже нашли некоторые артефакты – куски керамики и прямоугольные глыбы известняка.

Напомним, во Франции обнаружили поселение со старинными артефактами.

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