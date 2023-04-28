В Венгрии обнаружили могилу хирурга из 1 века с его инструментами (фото)

В Венгрии археологи раскопали могилу супруга I века, похороненного с высококачественными хирургическими инструментами вблизи Ясберены. Могила была обнаружена в прошлом году во время раскопок места, где на поверхности были найдены артефакты медного возраста и аварских артефактов.

Дальнейшее исследование выявило кладбище аварской эпохи (6-9 век нашей эры) с несколькими рядами могил. В одной относительно неглубокой могиле были останки мужчины на момент смерти от 50 до 60 лет, сообщает The History Blog.

Металлические инструменты, найденные в могиле, были быстро признаны римскими хирургическими инструментами. Они были упакованы в два деревянных сундука и похоронены у ног мужчины.

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В сундуках были плоскогубцы, иглы, пинцеты и скальпели из сплава меди, украшенные серебряной вставкой со съемными и оснащенными сменными стальными лезвиями. У колена обнаружили точильный камень.

На костях не было обнаружено никаких видимых следов травмы или болезни. Также нет никаких доказательств, был ли хирург местным жителем, который имел богатство и доступ, чтобы приобрести такой замечательный набор инструментов, или прибывшим в эту местность врачом вместе с римскими легионами.

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