Археологи в Мексике нашли игрушку майя: как выглядит Пок Та Пок

В Мексике археологи обнаружили древний вырезанный камень, которому может быть 1200 лет. Ученые предполагают, что его использовали майя в качестве табло для пелоты – игры с мячом.

BBC сообщает, что круглый камень был найден на археологическом участке Чичен-Ица. На нем вырезаны изображения двух игроков в сложных головных уборах, окруженных иероглифическим шрифтом.

40-килограммовый камень нашел археолог Лизбет Беатрис Мендикут Перес в архитектурном комплексе, известном как Касса Колорада (Красный дом). Он находился в комплексе Касса Колорада, также известном как Чинчанчоб.

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Эксперты считают, что камень мог украшать арку у входа в комплекс в конце 800-х или начале 900-х годов. Его нашли лицевой стороной вниз полметра под землей. Считается, что он мог свалиться во время обвала арки.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) заявил, что этот камень является драгоценной и необычной находкой.

"На этом месте майя редко можно найти иероглифическое письмо, а полный текст еще реже. Такого не случалось 11 лет", — пояснил археолог Франциско Перес Руис.

Команда экспертов по иконографии разъяснила изображение двух фигур в центре камня как игроков пеллоты. На одном из них изображен головной убор из перьев, а на втором так называемый змеиный тюрбан. Он также изображен в одежде, типичной для игроков в пелоту.

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Пелота – это командная игра, в которую играют тяжелым резиновым мячом на площадке. Считается, что этой забаве 3000 лет.

Издание "The History Blog" сообщило, что игра с мячом на языке майя звучит как "Пок Да Пок".

Отмечается, что там, где нашли этот камень, могла находиться небольшая площадка для игры в мяч.

"Консерваторы INAH начали процесс опреснения с помощью компрессов из целлюлозного волокна. Его также очищают дистиллированной водой. Исследователи также взялись за технику фотограммметрии, сделав изображения текста и иконографии высокого разрешения, которые перекрываются, чтобы создать 3D-модель диска для детального изучения надписи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что ученые обнаружили доказательства двойных массовых вымираний на Земле.

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