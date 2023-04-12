Ученые нашли доказательства двойных массовых вымираний на Земле

Международная группа исследователей нашла доказательства того, что на Земле происходило два массовых вымирания. Это произошло примерно 259 миллионов и 262 миллиона лет назад в среднем пермском периоде. Эти события были вызваны мощными извержениями вулканов.

Научное издание ScienceDirect сообщает, что исследуя изотопные профили урана в морских образцах, собранных в Южно-Китайском море, были найдены два "импульса", где океаны были лишены животворного кислорода.

"Это исследование может помочь предсказать потенциальное влияние современного глобального потепления на пищевые цепи океана, поскольку человеческая деятельность выбрасывает большое количество углерода в атмосферу, имитируя последствия извержений вулканов. Исследователи подчеркивают важность решения экологических проблем, чтобы предотвратить шестое массовое вымирание", научного труда.

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Согласно исследованию профилей изотопов урана в морских образцах, мощные извержения вулканов, происходившие с разницей в миллионы лет, повлекли за собой два массовых вымирания в течение среднепермского периода.

Отмечается, что задолго до появления динозавров на Земле царили животные, которые со всякой точки зрения были еще более невероятными. Мясоедные животные, такие как титанофонус, или "титанический убийца", преследовали огромных бронированных рептилий размером с буйвола.

Многие из этих животных умерли в результате массового вымирания в эпоху Капитании примерно 260 миллионов лет назад.

Теперь международная группа исследователей говорит, что данные свидетельствуют о том, что это массовое вымирание было не одним, а двумя событиями, разделенными почти 3 миллионами лет. Оба были вызваны одним и тем же виновником: массовыми извержениями вулканов.

Исследователи говорят, что их анализ дает доказательства того, что океаны, лишенные кислорода, повлекли за собой два массовых вымирания примерно 259 миллионов и 262 миллиона лет назад во время среднепермского периода.

Изучая эти давние вымирания, ученые могут лучше предположить, как современное глобальное потепление может повлиять на пищевую цепь океана.

Также ученые определили пять самых больших массовых вымираний, в том числе наиболее катастрофическое за все 252 миллиона лет назад, которое называется "большим вымиранием", уничтожившим 90% жизни в океане и 70% наземных животных. Эта катастрофа также вызвала масштабная вулканическая активность, которая превратила моря в мертвые зоны.

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Один из исследователей отметил, что двойные катастрофы в пермском периоде демонстрируют разрушительные последствия глобального потепления.

Напомним, ранее ученые сравнили микробиом Земли с микробиомом кишечника человека и пришли к выводу, что микробная жизнь может спасти Землю от вымирания.

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