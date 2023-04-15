Холод и чума: ученые назвали самый страшный год для человечества в истории

Наиболее тяжелым и страшным годом в истории человечества ученые назвали 536 год нашей эры, когда сильное извержение вулкана повлекло за собой серьезные катаклизмы и погрузило Европу, Ближний Восток и часть Азии в сумерки.

В результате извержения вулкана в Европе, на Ближнем Востоке и Азии 18 месяцев солнечные лучи почти не доходили до поверхности земли из-за огромного облака пепла. Можно сказать, что Солнце светило как Луна.

Об этом пишет Science.

Температура воздуха снизилась на 1,5-2,5 градуса, и наступили самые холодные за последние 2,5 тысячелетия 10 лет. В результате люди умирали от голода, потому что без солнечного света ничего не росло, страдали от чумы. Тогда же произошло падение Восточной Римской империи.

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В то время появились викинги – земледельцы, которые из-за голода и безысходности стали грабителями.

Ученые узнали о крушении только в 2018 году после изучения швейцарского ледника. Тогда выяснилось, что катастрофу повлекло за собой мощное извержение вулкана. В последующие годы произошло еще два извержения, которые своим пеплом окончательно закрыли солнце.

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Также нелегким для человечества стал 1201 год. Тогда в результате мощного землетрясения в Сирии произошел разлом на дне Мертвого моря. Катаклизм унес жизни 1,1 млн человек.

Еще одной катастрофой для человечества ученые назвали Великое китайское наводнение 1931 года, унесший жизни 200 тысяч человек. В результате катаклизма произошла вспышка холеры, а из-за голода люди начали убивать детей и прибегать к каннибализму.

Напомним, мы уже писали об интересной находке археологов: древнее табло для игры в мяч племени мая.

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