Археологи обнаружили старинное табло майя, которое использовалось во время игры в мяч (фото)

Археологи обнаружили старинное табло, которое использовали майя во время игры в мяч. Каменный диск был найден в Чичен-Ице, знаменитом древнем городе на Юкутане, Мексика.

Находка датируется концом 800-х или началом 900-х годов нашей эры. Об этом сообщает CBS NEWS.

Отмечается, что табло имеет диаметр около 12,7 дюймов и весит около 108 фунтов. В центре вырезаны два игрока, которые стоят с мячом, а вокруг – текст.

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"На этом месте майя редко можно найти иероглифическое письмо, не говоря уже о полном тексте; этого не случалось больше 11 лет", – рассказали археологи.

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Один из персонажей, отчеканенных на камне, носит головной убор с перьями и пояс, на котором, кажется, изображен цветок, который, как считают, водяная лилия. Его изображают говорящим или дышащим.

Его противник носит "змеиный тюрбан", который можно увидеть на многих персонажах в Чичен-Ице.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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