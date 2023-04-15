Археологи обнаружили тысячелетнее поселение в Доминиканской Республике (фото)

Раскопки в северо-восточном доминиканском городе Самана обнаружили остатки, вероятно, древнейшего человеческого поселения на Антильских островах. Эти находки полностью изменяют видение первых обитателей островов.

Датировка углеродом-14 установила, что предметы, найденные в последних раскопках, завершенных месяц назад, датируются 3500 годом до нашей эры. Об этом сообщает La Prensa Latina Media.

По его исследователям, недавно ученые считали коренных жителей острова Эспаньола менее организованными группами кочевников. Однако находки показывают, что это были оседлые группы людей.

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"У них была территория, где они жили, и другая зона, где они хоронили своих мертвых", – рассказали ученые, добавив, что такая договоренность отражает "социальную сложность этих групп, их культурный уровень, который был очень высоким".

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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