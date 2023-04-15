Археологи виявили тисячолітнє поселення в Домініканській Республіці (фото)

Розкопки в північно-східному домініканському місті Самана виявили залишки, ймовірно, найдавнішого людського поселення на Антильських островах. Ці знахідки повністю змінюють бачення перших мешканців островів.

Датування вуглецем-14 встановило, що предмети, знайдені під час останніх розкопок, завершених місяць тому, датуються 3500 роком до нашої ери. Про це повідомляє La Prensa Latina Media.

За його дослідників, донедавна вчені вважали корінних мешканців острова Еспаньола менш організованими групами кочівників. Однак знахідки показують, що це були осілі групи людей.

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"У них була територія, де вони жили, і інша зона, де вони ховали своїх мертвих", – розповіли науковці, додавши, що така домовленість відображає "соціальну складність цих груп, їхній культурний рівень, який був дуже високим".

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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