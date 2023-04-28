В Угорщині виявили могилу хірурга з 1 століття з його інструментами (фото)

В Угорщині археологи розкопали могилу чоловіка I століття, похованого з високоякісними хірургічними інструментами поблизу Ясберені. Могилу виявили минулого року під час розкопок місця, де на поверхні були знайдені артефакти мідного віку та аварських артефактів.

Подальше дослідження виявило кладовище аварської епохи (6-9 століття нашої ери) з кількома рядами могил. В одній відносно неглибокій могилі були останки чоловіка на момент смерті від 50 до 60 років, повідомляє The History Blog.

Металеві інструменти, знайдені в могилі, швидко визнали римськими хірургічними інструментами. Вони були запаковані у дві дерев'яні скрині й поховані біля ніг чоловіка.

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У скринях були плоскогубці, голки, пінцети та скальпелі зі сплаву міді, прикрашені срібною вставкою зі знімними та оснащеними змінними сталевими лезами. Біля коліна виявили точильний камінь.

На кістках не було виявлено жодних видимих ​​слідів травми чи хвороби. Також немає жодних доказів, чи був хірург місцевим жителем, який мав багатство та доступ, щоб придбати такий чудовий набір інструментів, чи лікарем, який прибув у цю місцевість разом із римськими легіонами.

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