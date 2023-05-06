Топ-3 невероятных находок, изменивших историю: Терракотовая армия и свитки Мертвого моря

Обычно весомые открытия делают ученые, но порой на уникальные артефакты встречают рядовые люди, иногда даже не до конца понимая, что попало в их руки. Мы собрали для вас самые впечатляющие истории случайно найденных предметов, оказавших большое влияние на историю.

Фермеры натолкнулись на Терракотовую армию

Терракотовая армия – это большая коллекция терракотовых скульптур в натуральную величину. Она изображает войско первого императора Китая Цинь Шихуанди, одержимого идеей бессмертия. Терракотовая армия была создана более 2 000 лет во времена династии Цинь (221-206 гг. до н. э.). Фигуры воинов были захоронены вместе с императором Цинь. Армия предназначалась для защиты императора в загробном мире.

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В 1974 году китайские фермеры Ян Чжифа, его братья и их сосед Ван Пучжи во время выкапывания колодца недалеко от города Сиань в китайской провинции Шэньси нашли яму, в которой были терракотовые фрагменты. До сих пор многие участки захоронения еще не выкопаны, а комплекс, по предположениям, занимает площадь 22 000 квадратных метров.

Розетский камень могли использовать для ремонта

Розетский камень представляет собой большую черную гранитную плиту размером около 0,9 м высотой и 0,6 м в ширину. На ней отчеканен указ, изданный царем Птолемеем V в Мемфисе в 196 году до н. е.

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Интересно то, что указ был написан египетскими иероглифами, демотическим письмом и древнегреческим языком. Таким образом, Розетский камень мог помочь ученым в расшифровке древнеегипетских иероглифов.

15 июля 1799 года лейтенант французской армии Пьер-Франсуа Бушар заметил странные росписи на камне, которым собирались отремонтировать стену во время ремонта старого форта вблизи города Розетта (ныне Рашид) в дельте Нила. После поражения Франции в 1801 году Розетский камень перешел в собственность Британии.

Пастух нашел свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря – это коллекция еврейских текстов, найденных в период между 1947 и 1956 годами в одиннадцати пещерах, которые располагались на Западном берегу реки Иордан у Мертвого моря. На свитках написаны древнейшие копии Библии на иврите и другие важные еврейские тексты. Свитки Мертвого моря являются одним из важнейших археологических открытий 20-го века.

Свитки нашел пастух, выпасающий стадо у пещер. С надеждой выгнать из пещеры заблудившееся животное, он бросил туда камень и услышал звук разбитой глиняной посуды. Осмотрев пещеру пастух наткнулся на кувшины, внутри которых находились свитки. Он продал их местному антиквару, перепродавшему артефакты ученым.

Археологи продолжили исследование пещер и обнаружили тысячи фрагментов свитков и других древних вещей, которые помогли узнать больше о жизни и культуре евреев в период Второго Храма (ок. 530 г. до н. э. - 70 г. н. э.).

Напомним, во Франции обнаружили поселение со старинными артефактами.

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