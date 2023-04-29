Во Франции обнаружили поселение возрастом 6000 лет, полное древних артефактов (фото)

Во Франции обнаружили поселение в возрасте 6000 лет, полное инструментов и гранитных конструкций. Место в Сотте содержит два разных поселения.

Первое поселение сохранилось частично, а второе хорошо сохранено. Об этом сообщает INRAP.

По словам археологов, первое поселение, датируемое началом четвертого тысячелетия до нашей эры, примерно 6000 лет назад, содержало каменное сооружение, наполненное остатками мастерской по изготовлению обсидиана.

Читайте также: В Венгрии обнаружили могилу хирурга с 1 века с его инструментами

В мастерской есть доказательства того, что древние люди использовали разные методы для изготовления инструментов из обсидиана. Эксперты говорят, что это место, вероятно, испытало значительную эрозию, пока над мастерской не было построено второе, более позднее поселение.

Видео дня

Второе поселение датируется третьим тысячелетием до нашей эры, примерно 4000-5000 лет назад. Археологи нашли систему террас, полную остатков занятий и деятельности.

По словам исследователей, террасы были увенчаны примерно 3-футовой или укрепленной стеной из гранитных блоков. На первой террасе под ним была каменная арка, также сложенная из гранитных блоков.

Техника строительства арки указывает на то, что она использовалась как своего рода крыша. По словам археологов, в террасной структуре также были коридор и лестница, которая, кажется, функционировала как проход к верхнему уровню системы. В коридоре было найдено несколько ваз.

По словам команды, на этом месте были обнаружены две другие подобные, но более утонченные террасные системы. До сих пор непонятно, каково предназначение этих сооружений, но археологи говорят, что они могли использоваться для хранения пищи, металлургии или другой ремесленной деятельности.

Среди находок археологи обнаружили керамику, кремень, обсидиан, кварц, наконечники стрел, полировщики, топоры, колеса и инструменты. Последующие исследования каждого фрагмента продолжаются.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !