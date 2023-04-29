У Франції виявили поселення віком 6000 років, повне стародавніх артефактів (фото)

У Франції виявили поселення віком 6000 років, повне інструментів і гранітних конструкцій. Місце в Сотті містить два різних поселення.

Перше поселення збереглося частково, а друге добре збережене. Про це повідомляє INRAP.

За словами археологів, перше поселення, яке датується початком четвертого тисячоліття до нашої ери, приблизно 6000 років тому, містило кам’яну споруду, наповнену залишками майстерні з виготовлення обсидіану.

Читайте також: В Угорщині виявили могилу хірурга з 1 століття з його інструментами

У майстерні є докази того, що стародавні люди використовували різноманітні методи для виготовлення інструментів з обсидіану. Експерти кажуть, що це місце, ймовірно, зазнало значної ерозії, доки над майстернею не було побудовано друге, більш пізнє поселення.

Відео дня

Друге поселення датується третім тисячоліттям до нашої ери, приблизно 4000-5000 років тому. Археологи виявили систему терас, повну залишків занять і діяльності.

За словами дослідників, тераси були увінчані приблизно 3-футовою або укріпленою стіною з гранітних блоків. На першій терасі під ним була кам'яна арка, також складена з гранітних блоків.

Техніка будівництва арки вказує на те, що вона використовувалася як свого роду дах. За словами археологів, у терасній структурі також були коридор і сходи, які, здається, функціонували як прохід до верхнього рівня системи. У коридорі було знайдено кілька ваз.

За словами команди, на цьому місці були виявлені дві інші подібні, але більш витончені терасові системи. Досі незрозуміло, яке призначення цих споруд, але археологи кажуть, що вони могли використовуватися для зберігання їжі, металургії чи іншої ремісничої діяльності.

Серед знахідок археологи виявили кераміку, кремінь, обсидіан, кварц, наконечники стріл, полірувачі, сокири, колеса та інструменти. Подальші дослідження кожного фрагмента тривають.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!