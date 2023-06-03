Легіон 'Свобода росії' запропонував жителям Бєлгородщини евакуацію углиб України

Представники легіону "Свобода Росії" заявили, що враховуючи небезпеку для цивільного населення Бєлгородщини, вони відкривають гуманітарний коридор для росіян углиб України та додали, що це нібито погоджено із ЗСУ.

Про це в Телеграм повідомляє легіон "Свобода Росії".

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"Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати...

З огляду на загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму.

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Тож усі, кому необхідна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.

Для цього треба підійти до представників легіону "Свобода России" або Російського Добровольчого Корпусу і попросити про притулок".

Представники легіону наголошують, що вранці 3 червня були нанесені артилерійські удари по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та інші.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність до контрнаступу.

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