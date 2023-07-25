Легковик збив двох військових на блокпосту в Києві: один із них загинув (фото, відео)

У Святошинському районі Києва в період дії комендантської години водій легковика збив двох військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Це сталося вночі 25 липня близько о 00:05.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Зазначили, що внаслідок ДТП один військовий помер від отриманих травм, а іншого госпіталізували до лікарні у важкому стані.

За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту, йшлося в повідомленні.

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Також водій легковика протаранив інше авто, в якому перебували військовослужбовці. Водій отримав легкі тілесні ушкодження.

Своєю чергою правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а інший – госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додали в Офісі.

Нагадаємо, у червні в Кіровоградській області сталася смертельна ДТП. П'яний правоохоронець віз сімох випускниць, проте не впорався з керуванням, і авто злетіло в кювет. У результаті загинуло троє дівчат віком 17 років.

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