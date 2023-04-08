Лінь – їхнє друге ім'я: названо знаки зодіаку, які ненавидять спорт

Є люди, яких неможливо затягнути до спортзалу – у вільний час вони відриваються від дивана лише для важливих справ. І навіть якщо обіцяють самі собі зайнятися фізичними вправами та змінити спосіб життя, здаються одразу.

За словами астрологів, це частково пов'язано із знаком зодіаку. Так, ненавидять спорт Тельці, Риби та Водолії, і у кожного з них – своя причина.

Телець

Уродженці цього знаку зодіаку є уособленням лінощів. Вони люблять стабільність з усіх точок зору: матеріальної, емоційної, і навіть фізичної. Якщо врахувати той факт, що Тельці – ще ті гурмани, то проблем із зайвою вагою їм не уникнути. Однак це не надто їх непокоїть: уродженці знаку впевнені, що чарівні і так – до спортзалу вони точно не підуть.

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Риби

Ще один знак зодіаку, який буквально ненавидить спорт та рух – це Риби. Їм іноді навіть важко змусити себе встати з ліжка, не кажучи вже про пробіжку чи зарядку. Уродженці знаку воліють вільний час проводити у ліжку за переглядом улюблених серіалів. Навіть походи в гори чи екскурсії – не їхній варіант відпочинку, вони оберуть пляж.

Водолій

Водолії дуже активні в інтелектуальному плані, люблять вирішувати складні завдання, але коли справа доходить до фізичної активності, показують всю свою лінь. Уродженці знаку справді не люблять займатися спортом, і не підуть у спортзал, навіть якщо твердо вирішили схуднути. Водолії швидше виберуть "ледачий" варіант - дієти, адже так можна особливо не напружуватися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.