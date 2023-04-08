Лень – их второе имя: названы знаки зодиака, которые ненавидят спорт

Есть люди, которых невозможно затянуть в спортзал – в свободное время они отрываются от дивана только для важных нужд. И даже если обещают сами себе заняться физическими упражнениями и изменить образ жизни, сдаются сразу же.

По словам астрологов, это частично связано со знаком зодиака. Так, ненавидят спорт Тельцы, Рыбы и Водолеи, и у каждого из них – своя причина.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака являются олицетворением лени. Они обожают стабильность со всех точек зрения: материальной, эмоциональной, а также физической. Если учесть тот факт, что Тельцы – еще те гурманы, то проблем с лишним весом им не избежать. Однако это не слишком их беспокоит: уроженцы знака уверены, что очаровательны и так – в спортзал они точно не пойдут.

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Рыбы

Еще один знак зодиака, который буквально ненавидит спорт и движение – это Рыбы. Им иногда даже трудно заставить себя встать с постели, не говоря уже о пробежке или зарядке. Уроженцы знака предпочитают свободное время проводить в постели за просмотром любимых сериалов. Даже походы в горы или экскурсии – не их вариант отдыха, они выберут пляж.

Водолей

Водолеи очень активны в интеллектуальном плане, любят решать сложные задачи, но когда дело доходит до физической активности, показывают всю свою лень. Уроженцы знака действительно не любят заниматься спортом, и не пойдут в спортзал, даже если твердо решили похудеть. Водолеи скорее выберут "ленивый" вариант – диеты, ведь так можно особо не напрягаться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.